NGG-Gewerkschaftstag beginnt: Bundeskanzler erwartet

Popp angeschlagen: Wolfsburgs Frauen besiegen Freiburg Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen souveränen Pflichtsieg gegen den SC Freiburg gelandet, mussten dabei aber größtenteils ohne Alexandra Popp auskommen. Eine Woche nach der Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München bezwang das Team von Trainer Tommy Stroot am Sonntag den SC Freiburg mit 4:0 (2:0). DFB-Kapitänin Popp musste schon nach einer knappen halben Stunde mit einer Oberschenkelblessur vom Platz. Die Tabelle führt weiter der FC Bayern an, der nach einem 2:0 (1:0)-Heimsieg am Sonntagabend gegen Schlusslicht MSV Duisburg ein Punkt vor Wolfsburg liegt.