NGG-Führungstrio bestätigt: Zeitler bleibt Vorsitzender

Neuer Fall von Blauzungenkrankheit im nördlichen Emsland Die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Am Dienstag meldete der Landkreis Emsland erneut einen Fall in einer Mutterkuhhaltung. Die Infektion mit dem Blauzungenvirus (BTV) sei amtlich bestätigt. Ende Oktober war der erste Fall im Landkreis Emsland festgestellt worden. Es handelt sich um zwei verschiedene Betriebe.

Land unterstützt Theater in Lüneburg: Orchester soll bleiben Vielen Theatern in Niedersachsen fehlen nach der Pandemie besonders die älteren Besucher. In Lüneburg drohten große Einschnitte für die Zukunft. Nun sichert das Land Unterstützung für die Spielstätten zu.