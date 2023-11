NGG: 339.000 Brandenburger mit Stundenlohn unter 14 Euro

Rund 339.000 Menschen arbeiten Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Brandenburg für Stundenlöhne unter 14 Euro. 96.000 von ihnen arbeiten in Voll- und 140.000 in Teilzeit, rund 103.000 sind geringfügig Beschäftigte, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Nach Einschätzung der Gewerkschaft belasten Stundenlöhne unter 14 Euro den Staat. Allein mit dem Wohngeld unterstützten Bund und Länder Empfänger dieses Jahr mit rund fünf Milliarden Euro. Die NGG veranstaltet zurzeit in Bremen ihren Gewerkschaftstag.

Die NGG stützt sich in ihrer Kritik auf eine Untersuchung, die das Pestel-Institut in Hannover im Auftrag der Gewerkschaft angefertigt hat. Rund zehn Millionen Menschen arbeiten demnach in Deutschland für einen Stundenlohn bis 14 Euro.

In der Untersuchung heißt es, bei einer Steigerung der Löhne auf 14 Euro nähmen die Sozialversicherungen etwa zehn Milliarden Euro zusätzlich ein. Bei der Einkommensteuer gebe es rund zwei Milliarden Euro mehr. Es soll sich um eine vorsichtige Schätzung handeln.