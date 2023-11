NFL Week 9: New York Giants @ Las Vegas Raiders

Giants schrumpfen in Vegas zu Zwergen!

Für die New York Giants gilt in der Wüste von Nevada: Satz mit x. Vor allem in der ersten Halbzeit werden die Gäste regelrecht vorgeführt. 0:24 steht es nach zwei Vierteln. Am Ende steht eine 6:30-Klatsche. Zudem geht das Verletzungspech für das Team aus dem Big Apple weiter.