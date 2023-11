Die Geschichte der Rivalität zwischen den Washington Commanders und den Dallas Cowboys wird von vielen als legendär bezeichnet. Die Commanders, die bis 2022 noch unter dem Namen Redskins aufliefen, spielen wie die Cowboys in der NFC East. Wie die Lions spielen auch die Cowboys an Thanksgiving meist zu Hause. Nun kommt es zum Traditionsduell mit den Commanders. Die Cowboys gelten in diesem Spiel als die Favoriten, performen in der aktuellen Saison besser als die Commanders und kommen mit einer Siegesserie von zwei Spielen in das Duell. Anlässlich des Thanksgiving-Spieltags sollen die Cowboys auch in einem Sondertrikot im „throwback navy“-Look auflaufen.

Wie das Spiel Washington Commanders @ Dallas Cowboys ausgeht, erfahrt ihr am Donnerstag, 23. November ab 22.30 Uhr bei NITRO. Außerdem gibt es das Duell im NITRO-Live-Stream auf RTL+ zu sehen.