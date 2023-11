Auf der Pressekonferenz nach der bitteren Niederlage äußert sich Jets-Trainer Robert Saleh zur unschönen Verletzung seines Safetys: „Tony Adams kam zurück, er hatte mit einem ausgerenkten Finger zu kämpfen. Aber es geht ihm gut.“

Doch was genau hat da dann durch den Handschuh geguckt?

Unklar! Ganz im Gegensatz zur Diagnose einer weiteren heftigen Verletzung, die die Partie überschattet. Bills-Star Taylor Rapp bricht nach einem Zusammenstoß am Feld zusammen, wird von einem Krankenwagen abtransportiert. Mittlerweile klärt NFL-Insider Ian Rapoport über die Szene, die in Buffalo schreckliche Erinnerungen an das Drama um Damar Hamlin weckte, via Social Media auf.

„Taylor Rapp, der am Sonntag wegen einer Nackenverletzung vom Feld getragen werden musste, hatte laut meiner Quellen heute nur negative Tests. Er hat sich gut erholt, was eine tolle Nachricht ist“, verkündet der 43-Jährige.

Eine Nachricht, die den Bills wohl deutlich mehr bedeuten wird, als der ebenfalls wichtige Sieg! (fkl)