Zum Abschluss der NFL London Games fahren RTL und RTL+ nochmal volles Programm am Sonntag in Sachen American Football. Neben den drei Live-Spielen im Free-TV gibt es zusätzlich auch ein Highlight-Spiel im Stream auf RTL+ zu sehen. Los geht es um 14.30 mit der Partie Baltimore Ravens gegen Tennessee Titans. Zuletzt trafen die beiden Teams in der Preseason 2022 aufeinander – 23:10 für die Ravens!

Der NFL-Sonntag bei RTL und auf RTL+ im Überblick: