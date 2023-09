Neben der Partie Patriots gegen Cowboys sind RTL und RTL+ mit weiteren Highlight-Spielen am Start – DREI davon im Free-TV! Den Auftakt in Woche vier macht das Spiel Atlanta Falcons gegen Jacksonville Jaguars, das in London stattfindet und damit das erste von drei NFL-Spielen, die 2023 in der britischen Hauptstadt ausgetragen werden. Los geht’s am Sonntag, 1. Oktober um 14.30 Uhr (Kickoff 15.30) live bei RTL im Free-TV. Das Spiel sehen Sie außerdem online im Live-Stream auf RTL+.

Die weiteren Spiele des Wochenendes: