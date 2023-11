Die NFL-Saison ist in vollem Gange. In Woche 13 gibt es dabei eine wichtige Änderung für alle deutschen Football-Fans, die die Spiele im Free-TV verfolgen. Statt bei RTL läuft Football am Sonntag, 3. Dezember bei NITRO.

In Sachen TV-Team bekommt ihr wie gewohnt die volle Football-Expertise: Jana Wosnitza, Jan Weinreich, Frank Buschmann, Patrick Esume, Jan Stecker, Björn Werner, Alex von Kuczkowski, Frederick Schulz sowie Max von Garnier sind wie immer mit von der Partie.

Der erste NFL-Sonntag im Dezember bei NITRO hält echte Highlight-Spiele für euch bereit.

Eröffnet wird der 13. Spieltag der Regular Season am Sonntag, 6. Dezember mit der Partie Denver Broncos @ Houston Texans (Kickofff 19 Uhr), live im Free-TV bei NITRO. D as Spiel seht ihr zusätzlich auch online im Live-Stream auf RTL+.* Hier startet die Übertragung bereits um 18.10 Uhr mit der NFL-Pregame-Show.

Lese-Tipp: Texans schmeißen ihren Kicker raus! Am Wochenende verschoss er den entscheidenden Ball

Parallel zum Spiel der Broncos gibt es auf RTL+ das Duell der Miami Dolphins mit den Washington Commanders. Kickoff ist hier ebenfalls 19 Uhr.

Das große Finale des Football-Sonntags bildet das Spiel der Cleveland Browns bei den Los Angeles Rams. Kickoff ist 22.45 Uhr. Auch das Spiel gibt es ab 22.05 Uhr im Free-TV bei NITRO, sowie online im Live-Stream auf RTL+.

Lese-Tipp: Wegen seiner toten Mama – NFL-Star freut sich über Tochter-Glück

*Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen: Live Streams, ein großes Sendungsarchiv und keine Werbeunterbrechung. Nach der kostenlosen Testphase zahlen Sie nur 9,99 € pro Monat und können das Abonnement jederzeit monatlich kündigen.