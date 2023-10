Für die New England Patriots läuft es in der aktuellen Saison alles andere als rund. Bislang gelang dem Team um Tight End Mike Gesicki (88) nur ein Sieg

Mit nur einem Sieg und fünf Niederlagen laufen die New England Patriots bisher ihrem schlechtesten Saisonstart seit über 10 Jahren hinterher. Ihre Gegner am kommenden Sonntag, die Buffalo Bills, haben sich nach der Auftaktniederlage gegen die New York Jets stabilisiert und konnten vor allem das Spitzenspiel gegen die Dolphins überzeugend mit 48:20 für sich entscheiden.

In bisher 107 Begegnungen hatten die Patriots 65 Mal die Oberhand, während die Bills 42 Mal einen Sieg einfahren konnten. Trotz positiver Gesamtbilanz für die Patriots gehen die Bills als Favoriten in das Conference-Duell in der AFC East.

Die Übertragung Buffalo Bills vs. New England Patriots startet am Sonntag, 22. Oktober, um 18.55 bei RTL im Free-TV oder bereits um 18.10 mit der Pre-Game Show im Live-Stream auf RTL+ (Kickoff 19).*

Lese-Tipp: Alle Spiele und Highlights vom 7. NFL-Wochenende im Überblick

*Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen: Live Streams, ein großes Sendungsarchiv und keine Werbeunterbrechung. Nach der kostenlosen Testphase zahlen Sie nur 9,99 € pro Monat und können das Abonnement jederzeit monatlich kündigen.