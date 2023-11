NFL in Frankfurt: RTL-Durchschnittsquote unter einer Million

Mehr zum Thema

Frankfurter Flughafen erholt sich weiter vom Corona-Tief Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im Oktober wie erwartet ein weiteres Stück aus seinem Corona-Tief herausgekommen. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat 5,7 Millionen Passagiere und damit 14,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Montag in Frankfurt mitteilte. Wie bereits vergangene Woche in groben Zahlen bekannt wurde, lag das Aufkommen noch 11,9 Prozent niedriger als vor der Corona-Pandemie im Oktober 2019. Die Flugbewegungen erreichten mit 40.720 Starts und Landungen allerdings in diesem Vergleich einen neuen Höchstwert.