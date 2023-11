Auch am zweiten NFL-Sonntag in Frankfurt ist RTL wieder mit geballter Live-Power am Start! Ab 14.30 geht es im Free-TV mit der Berichterstattung zum Kracher New England Patriots vs. Indianapolis Colts los. Kickoff ist um 15.30 Uhr.

Mit dabei natürlich wieder das RTL-Experten-Team um Jana Wosnitza, Mitja Lafere, Florian Schmidt-Sommerfeld, Sebastian Vollmer und Björn Werner.

Das NFL-Spiel New England Patriots vs. Indianapolis Colts am Sonntag, 12. November (15.30 Uhr) gibt’s nicht nur im TV, sondern parallel auch im Live-Stream auf RTL+.*

