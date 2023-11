Es läuft für die Miami Dolphins in der NFL! Das Team aus Florida steht mit sechs Siegen und zwei Niederlagen ebenfalls an der Spitze der eigenen Division, der AFC East. Mit verantwortlich für die starke Saison der Dolphins ist auch der bislang überragende Quaterback Tua Tagovailoa. Mit 2416 gepassten Yards ist er aktuell der beste Quaterback der Liga. 309 Yards davon gab’s alleine im historischen Sieg gegen die Denver Broncos im September (70:20). Mit zehn Touchdowns in einem Spiel ein echtes Offensivspektakel! Ob das gegen die starke Defense der Chiefs am Sonntag ebenfalls gelingt?

