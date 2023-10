Dabei war vor allem die erste Hälfte ein waschechtes Fieldgoal-Festival. Beide Teams konnten in der ersten Hälfte keine Touchdowns erzielen, zur Pause stand es 9:3 für die Jaguars. Die Steelers hatten ihre Probleme und konnten so wenige First Downs und Raumgewinne verzeichnen.

Zudem verletzte sich Steelers-Quarterback Kenny Pickett nach einem Tackle und wurde durch Mitch Trubisky ersetzt.