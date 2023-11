NFL denkt über Erweiterung der Regular Season nach

Mehr zum Thema

85 Jahre Novemberpogrome - „Stolpersteine sollen glänzen“ Anlässlich der Pogromnacht am 9. November und des Wiedererstarkens des Antisemitismus hat die Initiative Stolpersteine Frankfurt zum Putzen der Gedenksteine aufgerufen. 85 Jahre danach müssen wir wieder erleben, wie sich ein nicht mehr für möglich gehaltenes Pogrom an Jüdinnen und Juden ereignet, grausam und menschenverachtend verübt von der Terror-Organisation Hamas, erklärte der Koordinator der Initiative, Martin Dill.