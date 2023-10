22 mal trafen die Seattle Seahawks und die Cincinnati Bengals bislang aufeinander. Die Bilanz: absolut ausgeglichen! In der aktuellen NFL-Saison 2023/24 scheinen die Seahawks in besserer Form zu sein. Zuletzt gab es drei Siege in Folge, während die Bengals nur zwei von fünf Spielen gewinnen konnten.

Am Sonntag, 15. Oktober steht das nächste Duell Seattle Seahawks gegen Cincinnati Bengals an. Das Spiel sehen Sie bereits ab 18.15 Uhr live im Free-TV bei RTL (Kickoff 19 Uhr) oder parallel dazu im Live-Stream auf RTL+.*

Lese-Tipp: Das ist der NFL-Sonntag bei RTL und auf RTL+

*Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen: Live Streams, ein großes Sendungsarchiv und keine Werbeunterbrechung. Nach der kostenlosen Testphase zahlen Sie nur 9,99 € pro Monat und können das Abonnement jederzeit monatlich kündigen.