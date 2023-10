Football-Fans aufgepasst – das letzte London Game steht bevor!

Die größte Sportliga der Welt zur besten Sendezeit - seit dem 10. September steht die Primetime bei RTL mit zwei Live-Spielen am Sonntag ganz im Zeichen der National Football League. Kickoff-Zeiten: 19 Uhr und 22.25 Uhr. Doch wie schon an den letzten beiden Wochenenden stockt RTL auch am 15. Oktober auf: Das letzte NFL London Game steht an, RTL zeigt zu diesem Anlass satte vier Spiele LIVE!