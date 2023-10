Star-Quarterback der Chiefs: Patrick Mahomes will auch die Broncos bezwingen - LIVE bei RTL

Der amtierende Superbowl-Champion Kansas City Chiefs führt die AFC West mit einer mehr als soliden 6-1 Bilanz an. Diese starken Chiefs treffen am kommenden Sonntag, 29.10., auf strauchelnde Denver Broncos. Das Team vom neuen Headcoach Sean Payton konnte bisher nur zwei Siege in der laufen Saison einfahren (2-5).

Auch die Gesamtbilanz spricht mit 72 Siegen für die Chiefs und 54 Siegen für die Broncos eine klare Sprache. Die Kansas City Chiefs gehen also nicht nur mit Unterstützung von Taylor Swift, sondern auch als Favoriten in dieses Spiel.

Die Übertragung des NFL-Spiels Kansas City Chiefs @ Denver Broncos startet am Sonntag, 29. Oktober, ab 21:25 Uhr auf RTL im Free TV.* Zuvor gibt’s bei RTL schon den NFL-Knaller Philadelphia Eagles @ Washington Commanders LIVE im TV und Jacksonville Jaguars @ Pittsburgh Steelers LIVE im Stream auf RTL+.

