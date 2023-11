Es ist DAS Highlight des Jahres für alle deutschen Football-Fans!

Im November ist die NFL zu Gast in Frankfurt. Den Auftakt machten am 5. November die amtierenden Super-Bowl-Champions der Kansas City Chiefs. Vor 50.000 Zuschauern wiesen sie die Miami Dolphins in die Schranken. Diesen Sonntag duellieren sich die New England Patriots und die Indianapolis Colts auf deutschem Boden, RTL ist natürlich wieder LIVE auf Sendung. Doch damit nicht genug. Neben dem Spiel aus dem Deutsche Bank Park zeigen wir am Sonntag auch drei weitere Spiele aus der besten Football-Liga der Welt live im Free-TV und im Stream!

