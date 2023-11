Die NFL-Saison ist in vollem Gange und in Woche 9 steht ein echtes Highlight für alle Football-Fans aus Deutschland an – Die NFL ist zu Gast in Frankfurt. Im ersten von zwei Spielen auf deutschem Boden treffen die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins.

Aus diesem Anlass zeigt RTL am Sonntag, 5. November wieder vier NFL-Spiele live, drei davon im Free-TV. Los geht es bereits um 14.30 Uhr live bei RTL: Auftakt für den Frankfurt-Kracher Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins (Kickoff 15.30 Uhr). Das Spiel ist zusätzlich auch online im Live-Stream auf RTL+ zu sehen.

Weiter geht es im Anschluss daran dann mit drei weiteren Spielen. Die Seahawks müssen bei den Ravens ran (Kickoff 19 Uhr). Auch dieses Duell gibt’s live im Free-TV sowie online im Stream auf RTL+ zu sehen.

Parallel dazu schlagen die Los Angeles Rams im Lambeau Field bei den Green Bay Packers auf. Hier steigt RTL+ ab 18.15 Uhr mit der Pregame Show ein, das Spiel läuft danach ab 19 Uhr im Live-Stream auf RTL+.

Den Abschluss des vollgepackten NFL-Sonntags bildet das Spiel der New York Giants bei den Las Vegas Raiders (Kickoff 22.25 Uhr). Hier ist RTL ebenfalls live im Free-TV sowie mit einem Live-Stream auf RTL+ am Start.