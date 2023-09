Im vergangenen Jahr mussten sich Ravens und Browns in der AFC North beide den Cincinnati Bengals um Star-Quarterback Joe Burrow geschlagen geben. Die Ravens zogen trotzdem in die NFL-Playoffs ein, unterlagen aber gleich in der Wildcard-Round den Bengals erneut.

RTL zeigt die NFL-Partie Browns gegen Ravens am Sonntag, 01. Oktober, ab 18.55 Uhr deutscher Zeit LIVE im Free-TV (Kickoff 22.25 Uhr). Parallel zur TV-Übertragung gibt’s den NFL-Knaller Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens im RTL-Live-Stream auf RTL+.* Mit unserer NFL-Pregame-Show seid ihr online im Stream auf RTL+ übrigens schon ab 18.15 Uhr LIVE dabei.

Schon vor den Ravens bei den Browns zeigt RTL das NFL London Game zwischen Falcons und Jaguars im Live-Stream und auch im Anschluss steht bei uns Football auf dem Programm: Im Abendspiel treffen die Patrios LIVE bei RTL auf die Cowboys.

