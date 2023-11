Newcastle mit neuem Mut nach Dortmund

Mehr zum Thema

Razzia in illegaler Zigarettenfabrik im Sauerland Zollfahnder und Staatsanwaltschaft haben in Brilon im Sauerland eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. Bei einer Razzia stellten die Ermittler am Montag unter anderem mehr als 26 Millionen illegal produzierte Zigaretten sowie 7 Tonnen Feinschnitt, Vormaterialien und Tabak sicher, wie die Staatsanwaltschaft Bochum mitteilte. Allein der Steuerschaden durch die sichergestellten unversteuerten und gefälschten Zigaretten belaufe sich auf fünf Millionen Euro.