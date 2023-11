Neuzugang in der Wilhelma: Jaguar soll für Nachwuchs sorgen

Mehr zum Thema

Streit vor Gericht: AfD will sich in Landeszentrale klagen Das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung ist nicht gerade bekannt. Nun aber verhandelt der Verfassungsgerichtshof über die Besetzung des Expertenzirkels. Denn die Frage hat Tragweite: Darf der AfD der Zugang zu bestimmten Gremien verwehrt werden?

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß in Stuttgart Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Stuttgart schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die betroffene Straße am Montagmorgen in beide Richtungen gesperrt, es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.