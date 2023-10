Neuzugang Bouchalakis: Können Bundesliga-Rückkehr schaffen

Neuzugang Andreas Bouchalakis will mit Fußball-Zweitligist Hertha BSC den schnellen Wiederaufstieg. Wir können die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Das ist unser Ziel, dafür arbeiten wir, sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler der Berliner Morgenpost (Sonntag) vor dem Auswärtsspiel bei Mitabsteiger Schalke 04 (13.30 Uhr/Sky), bisher ist keine Mannschaft dabei, die klar über den anderen steht.

Der griechische Nationalspieler, der kurz vor Ende des sommerlichen Transferfensters von Olympiakos Piräus nach Berlin gewechselt war, sieht in der Ausgeglichenheit der Liga Chance und Schwierigkeit zugleich. Wir müssen hart arbeiten. Und benötigen ein bisschen Glück. Dann ist alles möglich.

Als Abstieg vom griechischen Rekordmeister zum Bundesliga-Absteiger sieht Bouchalakis seinen Wechsel nicht an. So große Klubs durchlaufen immer mal schwierige Phasen, sagte Bouchalakis, der sich vor dem Wechsel mit dem ehemaligen Berliner Kostas Konstantinidis und dem ehemaligen Stuttgarter Konstantinos Mavropanos über Hertha informiert hatte, «solche Klubs sind auch groß, weil sie am Ende immer wieder aufstehen.