Neun von zehn erwachsene Thüringer nutzen das Internet

Neun von zehn Erwachsenen in Thüringen sind online. Das teilte das Landesamt für Statistik zum Welt-Internet-Tag am 29. Oktober mit. Im Jahr 2022 haben nach Angaben des Thüringer Landesamtes 92,6 Prozent der Bevölkerung des Bundeslandes das Internet genutzt. Insgesamt liegt Thüringen damit leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt von 94,5 Prozent. Befragt wurden für die Mikrozensus-Erhebung Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren.

Demnach gibt es auch bei der Internetnutzung Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Am intensivsten online ist mit 98,5 Prozent die Gruppe der 16- bis 44-Jährigen Thüringer. Die 65- bis 75-Jährigen sind insgesamt die Gruppe mit der geringsten Internetnutzung. Dennoch ist mit 84 Prozent der Befragten eine große Mehrheit dieser Altersgruppe im Internet aktiv.

Privat nutzen die Thüringer das Internet am häufigsten, um E-Mails zu schreiben. Auch Informationen über Waren und Dienstleistungen bezieht über die Hälfte der Bürger aus dem Internet. Mit 40,5 Prozent ist fast die Hälfte der Befragten regelmäßig in den Sozialen Medien aktiv. Außerdem haben drei Viertel der Menschen schon mindestens einmal online etwas gekauft, der Großteil der Befragten (83,6 Prozent) sogar mehrfach. Offenbar kaufen die Menschen online am häufigsten Kleidung und Sportartikel, gefolgt von Filmen und Musik. Am seltensten erwerben die Menschen in Thüringen Medikamente über das Internet - das haben nur 17,8 Prozent der Befragten schon einmal getan.