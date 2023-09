Neun Verletzte nach Auffahrunfall auf A28 bei Oldenburg

Mehr zum Thema

Kleinkind fällt in Hamburg aus Fenster: Schwer verletzt Ein einjähriges Kind ist am Freitagabend in Hamburg-Horn aus dem Fenster 3,50 Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Ermittlungen, wie es zu dem Sturz kam, dauern seinen Worten zufolge an.