Neun Millionen Euro Städtebauförderung für die Kommunen

Hochschulbeschäftigte fordern bessere Arbeitsbedingungen Die Hochschulwarnstreiks haben am Montag vor allem in Jena Auswirkungen gezeigt. Es seien mehrere Mensen und Bibliotheken geschlossen worden und Lehrveranstaltungen ausgefallen, hieß es von Seiten der Gewerkschaft Verdi. Zu einer Kundgebung in der Stadt seien etwa 500 Menschen gekommen. Darunter waren laut Verdi-Schätzungen nur 15 Teilnehmer aus Erfurt, wo die Gewerkschaften auch zum Ausstand an der Universität und der Fachhochschule aufgerufen hatten.

Einwohnerzahl in Thüringen erstmals deutlich gestiegen Die Bevölkerung in Thüringen ist erstmals seit Jahren deutlich gestiegen - vor allem durch die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Das geht aus Zahlen des Statistischen Jahrbuchs hervor, die am Montag in Erfurt vorgelegt wurden. Es gab im vergangenen Jahr fast 18.000 Einwohner mehr, sagte Innenminister Georg Maier (SPD). Das ist schon eine ordentliche Kleinstadt, die dazu gekommen ist.