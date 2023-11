Neun Menschen werden bei Unfall in Hamburg verletzt

Mehr zum Thema

Mann wird in Hamburg von U-Bahn erfasst und stirbt Ein 43 Jahre alter Mann ist am Samstag an der Hamburger U-Bahnstation Feldstraße im Gleisbereich von einer U-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei gehe nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Zuvor hatten Medien berichtet.

MSC: In kleinen Schritten zu Kauf von HHLA-Anteilen Die Stadt Hamburg will den Hafenlogistiker HHLA künftig gemeinsam mit der weltgrößten Containerreederei führen. Ein Angebot des Schweizer Unternehmens MSC für HHLA-Anteile liegt seit einiger Zeit vor. Ob genügend Aktionäre zugreifen, ist noch offen.