Neun Menschen bei Brand verletzt: Kind reanimiert

Mehr zum Thema

Auto fängt bei Fahrt Feuer: 25.000 Euro Schaden Ein Auto hat während der Fahrt in Dieblich im Landkreis Mayen-Koblenz Feuer gefangen. Zwei Menschen hätten den Wagen am späten Samstagabend unverletzt verlassen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zunächst sei während der Fahrt eine Kontrollleuchte angegangen, unmittelbar danach habe das Fahrzeug Feuer gefangen. Das Auto sei komplett ausgebrannt, ein Übergreifen auf ein angrenzendes Haus habe die Feuerwehr aber verhindert. Demnach entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.