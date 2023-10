Neuköllns Bürgermeister kritisiert Moscheevereine

Mehr zum Thema

Füchse-Kreisläufer nach Punktverlust: „Keine Kraft mehr“ Die Unzufriedenheit bei den Füchsen Berlin war groß. Wir sind natürlich enttäuscht. Wir haben über 50 Minuten wirklich guten Handball gespielt, aber am Ende hatten wir keine Kraft mehr, sagte der Kreisläufer des Bundesligisten, Mijajlo Marsenic, der mit seinen sechs Treffern das 30:30 beim VfL Gummersbach und damit den ersten Punktverlust seiner Mannschaft in dieser Saison am Freitag nicht abwenden konnte.