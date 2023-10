Neuköllner Organisationen: Sozialen Frieden erhalten

Mehr zum Thema

Kiziltepe will eigene Verwaltungsstruktur für Tegel Berlins Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe hat ihre Forderung nach einer eigenen Verwaltungsstruktur für die Flüchtlings-Großunterkunft in Tegel bekräftigt. Mit um die 7500 Plätzen für Geflüchtete entstehe bis zum Jahresende auf dem Areal am früheren Flughafen Tegel praktisch eine Kleinstadt, sagte die SPD-Politikerin. Noch nie habe es in Deutschland eine so große Unterkunft zu diesem Zweck gegeben.

Eisbären setzen auch gegen Straubing auf „klaren Plan“ Dank starker Auswärtsspiele führen die Hauptstädter die Tabelle der DEL an. Am Wochenende wollen sie ihren Spitzenplatz vor den eigenen Fans gegen die Verfolger aus Straubing und München verteidigen