Neukölln nutzt Vorkaufsrecht für Mietshaus

„Lageangepasste Maßnahmen“ für Pogromnacht-Gedenktag In einer ohnehin angespannten Sicherheitslage plant die Polizei in Brandenburg am Jahrestag der Pogromnacht vor 85 Jahren mit lageangepassten Maßnahmen für den Schutz jüdischer Einrichtungen. Die Lage im Kontext des Nahostkonfliktes werde fortlaufend beurteilt, erklärte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Konkretere Angaben wollte der Sprecher nicht machen: Aus einsatztaktischen Gründen geben wir keine Auskünfte zum Sicherheitskonzept. Man stehe im Kontakt mit jüdischen Gemeinden und Einrichtungen.