Bettina Körner „ist die Tochter eines sehr bekannten Richters aus Köln“, erklärt Penelope im Willkommensinterview. Was genau Bettina in der Schillerallee treibt, verrät sie aber noch nicht. Nur so viel: „Das ist eine Figur, die sehr zielstrebig ist, also sehr zielorientiert und irgendwie auch bestimmte Pläne hat in ihrem Leben [...] Mit ihr kann man Spaß haben, mit ihr kann man lachen.“ Sie weiß einfach, wo es lang geht.

Aber natürlich gehören auch ein paar Schwächen dazu. Eine davon: „Reaktionen kann sie nicht ganz so kontrollieren“, schmunzelt Penelope Frego. Und ihre dominante Art könnte möglicherweise auch nur eine Fassade sein. „Ich glaube, dass sie ziemlich unsicher ist als Person und deshalb neigt sie dazu, zu manipulieren“, verrät Penelope. Sie hat ihrer Rolle oben im Video jedenfalls schon einen Spitznamen verpasst: „Bossy Betty“.