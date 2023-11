Neues Nürnberger Christkind zeigt sich erstmals im Gewand

Wenn das Christkind den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet, schauen Tausende Menschen zu. Doch alle zwei Jahre steckt ein anders Mädchen in dem Kostüm. Vorher muss es jedoch zur Anprobe.

Das neue Nürnberger Christkind, Nelli Lunkenheimer, probiert heute erstmals sein engelsgleiches Kostüm an. Die Schneiderei des Staatstheaters hatte dieses zuvor für die 17-jährige Schülerin angefertigt. Neben einem mit Sternen verzierten Kleid gehören zum Ornat - so der offizielle Name - goldene Flügel, eine blonde Lockenperücke und eine prächtige Krone. Am 1. Dezember wird Nelli Lunkenheimer so den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt von der Empore der Frauenkirche aus eröffnen.

Eine Jury hatte die Schülerin kürzlich unter sechs Bewerberinnen ausgewählt. In den nächsten zwei Jahren wird sie das Christkind verkörpern - und damit ein wichtiges Aushängeschild der zweitgrößten Stadt Bayerns. In der Adventszeit wird sie viel in ihrem engelsgleichen Kostüm unterwegs sein: Neben der Eröffnung des Christkindlesmarktes stehen allein in diesem Jahr mehr als 150 Auftritte in Kindergärten, Altenheimen oder Krankenhäusern im Terminkalender.