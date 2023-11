Neues Nürnberger Christkind: „Ein unbeschreibliches Gefühl“

Mehr zum Thema

Mehrere Durchsuchungen wegen Kinderpornografie-Verdachts Ermittler haben im nördlichen Oberbayern elf Objekte wegen des Verdachts auf kinderpornografisches Material durchsucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden die zwischen 16 und 60 Jahre alten Beschuldigten verdächtigt, Abbildungen von sexuellem Missbrauch Minderjähriger empfangen, gespeichert oder versendet zu haben. Insgesamt hätten die Ermittler bei der Aktion in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg am Dienstag mehr als 700 Datenträger sichergestellt.

19-Jährige bei Auseinandersetzung mit Cuttermesser verletzt Einer 19-Jährigen ist in Oberfranken mit einem Cuttermesser ins Gesicht geschnitten worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwochnachmittag auf dem Vorplatz eines Supermarktes in Bamberg zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Den Angaben zufolge wurde die 19-Jährige von einem 25-Jährigen erst beleidigt und dann festgehalten. Ein weiterer Beteiligter soll ihr währenddessen mit einem Cuttermesser in die linke und rechte Wange geschnitten und sie so leicht verletzt haben.