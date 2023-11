Neues Jahr startet mit 16. Staffel von "The Biggest Loser"

Ran an die Pfunde! Auch 2024 kehrt an Neujahr die Abnehmshow "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" wieder auf die deutschen TV-Bildschirme zurück. Wie der Sender Sat.1 via Pressemitteilung angekündigt hat, startet die nunmehr 16. Staffel am 8. Januar zur Primetime um 20:15 Uhr. Die insgesamt zehn neuen Folgen laufen anschließend immer montags zur selben Uhrzeit.