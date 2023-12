Neues Führungsduo der NRW-SPD zieht erste politische Bilanz

Seit 100 Tagen führt das neue Tandem aus Achim Post und Sarah Philipp die krisengebeutelte NRW-SPD. Der Bundestagsabgeordnete Post soll auch einen herausgehobenen Posten bei der Bundes-SPD bekommen.

Das neue Führungsduo der nordrhein-westfälischen SPD, Achim Post und Sarah Philipp, zieht am Montag (12.00 Uhr) eine erste politische Bilanz nach 100 Tagen Amtszeit. Bei dem Pressegespräch soll es auch um den Bundesparteitag der SPD gehen, der am Freitag (8.12.) in Berlin beginnt. Der SPD-Landesvorstand hat den Bundestagsabgeordneten Post für das Amt des Vizevorsitzenden der Bundespartei nominiert.

Die NRW-SPD ist der mitgliederstärkste Landesverband und in der Regel in der Führung der Bundes-SPD vertreten. So gehört seit 2021 der ehemalige SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty zur Riege der Vize-Bundesparteichefs.

Post, der auch Vorsitzender der NRW-Landesgruppe der SPD im Bundestag ist, und die Duisburger Landtagsabgeordnete Sarah Philipp (40) waren Ende August bei einem Parteitag zur ersten Doppelspitze der Landespartei gewählt worden.

Die NRW-SPD war bei der NRW-Wahl 2022 auf einen historischen Tiefstand von 26,7 Prozent abgesackt. Einer WDR-Umfrage von Anfang November zufolge liegt die SPD derzeit sogar nur noch bei 18 Prozent - vier Prozentpunkte weniger als bei der vorangegangenen Befragung.

Seit 2017 wird NRW von CDU-geführten Koalitionen regiert. Seit Mai 2022 führt Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) das erste schwarz-grüne Bündnis in der Landesgeschichte.