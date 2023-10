Neues Beratungsangebot für Kinder von inhaftierten Eltern

Mehr zum Thema

Vier Tote und ein Verletzter bei Unfall: Opfer Bulgaren Bei den Opfern des schweren Arbeitsunfalls in der Hamburger Hafencity handelt es sich um Bulgaren. Das teilte die Stadtentwicklungsbehörde am Montag mit. Bei dem Absturz eines Baugerüsts wurden vier Menschen tödlich und ein weiterer lebensgefährlich verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war das in einem Fahrstuhlschacht errichtete Baugerüst am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache im achten Stock kollabiert und in die Tiefe gerauscht.