Neuers Müller-Plädoyer: „Thomas gehört einfach zu Bayern“

Frühstart für Skisaison in Süddeutschland dank Neuschnee Dank niedriger Temperaturen und mehr als einem Meter Schnee starten viele süddeutsche Skigebiete früher als zuletzt in die Saison. Am Söllereck im Allgäu öffnen die Lifte schon am heutigen Donnerstag, wie die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen mitteilten. In München will zudem der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (10.00 Uhr) einen Ausblick auf die Saison geben.