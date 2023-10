Neuer Vorstandsvorsitzender bei Leifheit ab Dezember

Mehr zum Thema

Technischer Defekt wohl Grund für Hausbrand mit einem Toten Ein technischer Defekt ist wahrscheinlich die Ursache für einen Wohnhausbrand im Rhein-Lahn-Kreis, bei dem ein 95 Jahre alter Mann ums Leben gekommen ist. Anhaltspunkte für eine Straftat gibt es nach den ersten Ermittlungen nicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Feuer in der vergangenen Woche in Kördorf konnte der Mann laut der Polizei nur noch tot aus einem Gebäudeteil geborgen werden. Neben dem Wohnhaus wurde auch eine angebaute Scheune durch die Flammen zerstört. Um welchen Defekt es sich genau handelte und in welchem Bereich des Hauses dieser auftrat, konnte die Polizei noch nicht sagen.