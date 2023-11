Neuer „Unter uns“-Bösewicht: Alexander Milos größter Wunsch erfüllt sich

Der Sunny-Boy der Schillerallee ist Geschichte!

Einmal der Böse sein – das war schon immer der große Traum von „Unter uns“-Schauspieler Alexander Milo. Und wer so lange an seinen Traum glaubt, der wird jetzt in der großen Eventwoche belohnt, denn dort wird aus dem Sunny-Boy mit Lederjacke der skrupellose Jakob. Warum Schauspieler Alex Milo genau das so feiert und wie hart er dafür kämpfen musste, erzählt er im Video.

