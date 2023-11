Neuer „Tatort“ über künstliche Intelligenz

Mehr zum Thema

Neue Abteilung für Bevölkerungsschutz startet In einer neuen Abteilung des Innenministeriums sollen sich ab Dezember 15 Mitarbeitende um den Bevölkerungsschutz in Schleswig-Holstein kümmern. Wir werden jetzt zeitnah die ersten Ausschreibungsverfahren beginnen, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch. Die neuen Stellen sollen nach und nach besetzt werden. Sie sprach von einem großen Schritt bei der Verbesserung des Bevölkerungsschutzes.

Gemeinsamer Antrag für Schließung des IZH In einem gemeinsamen Antrag haben mehrere Fraktionen am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft eine schnelle Schließung des seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachteten Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) gefordert. Ein Verbot des IZH fällt den Angaben zufolge nach dem Vereinsgesetz in die Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums. In dem beschlossenen Antrag der Fraktionen von SPD, Grünen und CDU sowie der beiden FDP-Abgeordneten in der Bürgerschaft wird der Senat ersucht, sich weiterhin nachdrücklich bei dem Bundesministerium für die Schließung des Zentrums einzusetzen. Auch Linke und AfD fordern die Schließung.

