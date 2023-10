Neuer Ring am Finger! Hat Ralf Schumacher eine neue Liebe?

Eigentlich sollte es beim Interview mit Cora Schumacher um ihre Tattoos gehen, doch dann kommt die Ex-Frau von Ralf Schumacher plötzlich ins Plaudern. „Ich glaube, ich hab's jetzt nur irgendwie gesehen, dass er wieder einen Ring am Finger trägt. Ich glaube, er hat da irgendwie vielleicht eine neue Beziehung“, mutmaßt die 46-Jährige.

Der neue Ring an Ralfs rechtem Ringfinger ist bei seinen letzten Auftritten gut zu erkennen. Ob es sich dabei um etwas Großes oder nur um einen Freundschaftsring handelt, bleibt jedoch unklar. Ralf Schumacher hat sich auf RTL-Anfrage bislang nicht geäußert.

Für seine Ex-Frau Cora Schumacher wäre eine neue Liebe ihres Ex-Mannes auf jeden Fall kein Problem – im Gegenteil: „Wir sind schon seit acht Jahren geschieden. Er hat ein neues Leben. Ich habe ein neues Leben“, erklärt sie und weiter: „Und es ist vielleicht auch irgendwie so, wie soll ich das sagen? So ein gewisses befreiendes Gefühl. Also für mich jetzt.“ Cora wünscht ihrem Ex jedenfalls „alles Gute“. Und wir können uns da nur anschließen.