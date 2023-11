Neuer Minister: Bund muss mehr für 49-Euro-Ticket geben

Mehr zum Thema

Feuerwehr rettet Menschen aus Hochhaus: Kellerbrand Die Feuerwehr hat sieben Menschen aus einem Hochhaus in Berlin-Friedrichshain retten müssen, weil es durch einen Brand zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Das teilte die Feuerwehr auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Der Brand sei am Mittwoch im Keller des Gebäudes in der Langen Straße ausgebrochen, vermutlich im Bereich der Elektro-Verteilung.

Berlin will Gewalt gegen Frauen stärker eindämmen Das Land Berlin will mit mehr Vorsorge und besserer Vernetzung die Gewalt gegen Frauen stärker eindämmen. Wir müssen frühzeitig mit Präventionsarbeit anfangen, um die Achtung vor und Gleichwertigkeit von Frauen zu vermitteln, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Mittwoch nach einer Konferenz im Rahmen des Vorsitzes der Innenministerkonferenz. Wir müssen uns vernetzen, damit unserem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und vor allem den vielen nicht gehörten Opfern eine kraftvolle Stimme mit Nachdruck verliehen wird.