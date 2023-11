Neuer Leiter für Thüringer Polizeivertrauensstelle

Mehr zum Thema

Weiter Schneefälle in Thüringen: Langlaufstrecken präpariert Im Thüringer Wald haben sich die Bedingungen für Winterwanderer und Langläufer weiter verbessert. In der Nacht zum Montag habe es erneut geschneit, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Die Schneehöhe habe sich inzwischen auf 22 Zentimeter summiert. In Oberhof und Masserberg sei Ski-Langlauf auf 10 Kilometer präparierten Strecken möglich. Dazu kämen 14 präparierte Strecken für Winterwanderer. Lift und Rodelhänge seien dagegen noch geschlossen.