Neuer Krankenhausplan sieht weiter 76 Krankenhäuser vor

Fünf Millionen Euro für Chemnitz als Kulturhauptstadt Chemnitz bekommt noch in diesem Jahr weitere fünf Millionen Euro für die Vorbereitung des Programms zur Kulturhauptstadt 2025. Darauf hat sich die Regierung am Dienstag in Dresden verständigt. Der Freistaat erhöht damit nach eigenen Angaben seinen Beitrag für das Kulturhauptstadtjahr auf insgesamt 25 Millionen Euro. Auch der Bund gibt 25 Millionen Euro für das Großereignis. Chemnitz wird 2025 zusammen mit Nova Gorica in Slowenien den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen.

Leag-Kraftwerke laufen nicht alle unter Volllast Zum Wintereinbruch laufen die Kraftwerksblöcke in der Lausitz wegen Beeinträchtigungen an den Standorten Jänschwalde und Boxberg nicht mit der gesamten Kapazität. Nach Angaben des Betreibers Leag wurde am Braunkohlekraftwerk Jänschwalde an einem Kessel eine kleine Störung festgestellt. Demnach laufen die Blöcke derzeit mit einer Gesamtleistung von 2750 Megawatt statt mit 3000 Megawatt. Wann die Störung behoben sein wird, konnte eine Leag- Sprecherin am Dienstag noch nicht sagen. Auch das Kraftwerk Boxberg laufe mit 170 Megawatt weniger - die Gesamtleistung beträgt dort 3520 Megawatt. Die Kraftwerke Schwarze Pumpe und Lippendorf liefen hingegen aktuell unter Volllast, hieß es vom Betreiber.