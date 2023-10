Neuer invasiver Schädling im Südwesten: Die Grüne Reiswanze

Mehr zum Thema

Bau von klassischer Synagoge bis spätestens 2026 geplant Der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz hält eine Zusammenarbeit der Unesco-Welterbestätten in Worms, Speyer und Mainz mit Erfurt in Thüringen für sinnvoll. Wenn wir zusammenarbeiten, ist das eine Bereicherung, sagte der Vorsitzende des Landesverbands, Avadislav Avadiev, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Kontakt- und Meinungsaustausch und vielleicht auch ein Zusammentreffen sind natürlich ein Plus.

Studie zu erneuerbaren Energien wird vorgestellt Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) stellt an diesem Montag (9.00 Uhr) eine Studie zur Akzeptanz des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz vor. Bei der repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa standen die Windkraft und Solarenergie im Mittelpunkt. Bei dem Treffen in Mainz wird die Klimaschutzministerin auch die Maßnahmen präsentieren, die die Landesregierung für den Ausbau der erneuerbaren Energien im Land ergriffen hat.