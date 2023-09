Neuer Gesellschafter bei Düsseldorfer EG

Mehr zum Thema

Content-Creator-Treff: „Die Branche ist erwachsen geworden“ Klimaschutz, Videospiele, Modetipps oder der Kampf gegen Rassismus: Im Internet finden sich viele, vor allem junge Menschen, die Inhalte zu den unterschiedlichsten Themen produzieren - sogenannte Content Creators. Rund 450 von ihnen haben sich am Mittwoch in Köln bei den Videodays ausgetauscht.

Lützerath-Räumung: Fahndung nach mutmaßlichem Gewalttäter Rund acht Monate nach Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier und einer Anti-Kohle-Demo fahndet die Polizei nach einem mutmaßlich gewalttätigen jungen Tatverdächtigen. Er sei am 14. Januar zweifelsfrei als Teilnehmer des schwarzen Blocks identifiziert worden und werde verdächtigt, Polizeibeamte tätlich angegriffen zu haben, teilten die Ermittler am Donnerstag in Aachen mit. Der schwarze Block habe gewaltsam versucht, das von Hundertschaften abgeriegelte Dorf zu erreichen, um dessen Räumung und Abriss zu verhindern.