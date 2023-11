Neuer Fall von Blauzungenkrankheit im nördlichen Emsland

Mehr zum Thema

Land unterstützt Theater in Lüneburg: Orchester soll bleiben Vielen Theatern in Niedersachsen fehlen nach der Pandemie besonders die älteren Besucher. In Lüneburg drohten große Einschnitte für die Zukunft. Nun sichert das Land Unterstützung für die Spielstätten zu.

Verdi handelt mehr Geld in zwei Schritten für Seeleute aus Seeleute wichtiger deutscher Reedereien erhalten rückwirkend zum 1. Oktober 6,5 Prozent mehr Geld. Im Oktober 2024 steigen die Heuern abermals, und zwar um 4,0 Prozent. Darauf hat sich die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben vom Dienstag in zweiter Verhandlungsrunde mit dem Verband Deutscher Reeder (VDR) geeinigt. Die Laufzeit des neuen Heuertarifvertrags für Seeleute endet demnach Ende 2025. Der Tarifvertrag gilt Verdi zufolge für Seeleute der wichtigsten deutschen Reedereien, die sich der VDR-Tarifgemeinschaft angeschlossen haben. Weitere Reedereien hätten die Übernahme der Verhandlungsergebnisse in ihren Haustarifverträgen vereinbart oder orientierten sich bei eigenen Abschlüssen an ihnen.