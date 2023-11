Neuer E-Bus-Betriebshof der Hochbahn kann gebaut werden

Mehr zum Thema

Wagen überschlägt sich und fängt Feuer: Fahrerin stirbt Erst überschlug sich das Auto, dann stand es in Flammen: Eine 28-Jährige ist am Donnerstag bei einem Unfall im Kreis Ostholstein ums Leben gekommen. Die Bundesstraße 432 war zwischen Pönitz und Scharbeutz vom frühen Morgen an für gut acht Stunden voll gesperrt, wie die Polizei in Lübeck mitteilte.

Küstenländer mahnen mehr Mittel vom Bund für die Häfen an Die fünf norddeutschen Küstenländer sehen den Bund bei den anstehenden Milliardeninvestitionen in die Hafeninfrastruktur finanziell stärker in der Pflicht. Die derzeit bereitgestellten und seit 20 Jahren nicht veränderten 38,3 Millionen Euro jährlich für alle Länder reichten bei weitem nicht. Notwendig seien mindestens 400 Millionen Euro im Jahr, mahnten die Wirtschafts- und Verkehrsminister der Länder am Donnerstag bei einer Konferenz in Rostock-Warnemünde.